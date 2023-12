Benfica sofre quarta derrota na Champions

O Benfica deu réplica em Itália, mas não evitou a quarta derrota em outros tantos jogos no Grupo C da Liga dos Campeões.Os tetracampeões nacionais cederam por 3-0, dando luta em todos os sets, principalmente no primeiro (30-28) e no terceiro (28-26), sendo que o segundo ficou-se nos 25-21.O Benfica mantém-se no último lugar, com zero pontos, recebendo, na próxima jornada, dia 10 de janeiro, os alemães do Berlim.