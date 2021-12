Benfica sofre segunda derrota na Champions

O Benfica sofreu esta quarta-feira, no Pavilhão da Luz, a segunda derrota na fase de grupos da Liga dos Campeões, agora diante dos alemães do Berlin Recycling Volleys.Num pavilhão bem composto de público - tinha entrada grátis para quem tinha bilhete para o jogo de futebol da Allianz Cup com o Sp. Covilhã -, com cerca de duas dezenas de alemães e pese embora o constante apoio encarnado à equipa de Marcel Matz, a verdade é que o Benfica não conseguiu travar os germânicos, perdendo por 3-1, com os parciais de 25-19, 25-16, 15-25 e 25-19.Na primeira jornada, na Rússia, os encarnados também cederam por 3-0 face ao Zenit.O próximo jogo do Benfica na Poule D da Champions é em 2022, com a receção, a 12 de janeiro, aos sérvios do Vojvodina Nov Sad.