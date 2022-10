Benfica soma mais uma vitória no campeonato

O Benfica registou esta noite a quarta vitória em outros tantos jogos do campeonato nacional, mas teve de puxar dos galões para bater o Sporting de Espinho por 3-1.Os três primeiros parciais foram pautados pelo equilibrio, tendo as águias corrido atrás do resultado, depois da derrota no primeiro parcial por 25-23. Venceu depois os três seguintes, por 25-21, 25-22 e o quarto com uma diferença mais dilatada, por 25-19.O Benfica lidera o campeonato em igualdade pontual (12) com o Esmoriz, uma situação que será desfeita na próxima jornada, esta terça-feira, com a equipa da Luz a jogar no reduto da formação da Barrinha.