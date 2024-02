Benfica supera Vitória de Guimarães

O Benfica superou (3-0) o Vitória de Guimarães e consolidou na Luz a liderança na Série A da segunda fase do Campeonato.Com parciais de 30-28, 25-23 e 25-21, os tetracampeões nacionais dominaram o opositor, que deu uma boa réplica, depois de na véspera terem vencido (3-2) o Sporting, que tem deslocação difícil nesta tarde de domingo a Leixões.Invicto, o Benfica passou a somar 31 pontos, invicto com 11 vitórias, sendo perseguido pelos leões, com 26 pontos e 8 vitórias, ainda com um jogo a menos.