O Benfica mantém o pleno de vitórias no campeonato nacional, depois de receber e vencer esta tarde o Santo Tirso por 3-0, com os parciais de 25-15, 25-13 e 25-22.Os campeões nacionais registaram a oitava vitória, antes da deslocação esta segunda-feira ao Pavilhão João Rocha para defrontarem o Sporting que também só soma vitórias, mas que têm um jogo a menos que o rival.O Benfica lidera com 24 pontos, mais três que o Sporting.