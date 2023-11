Benfica tem visita complicada

O campeão Benfica tem hoje, na 7ª jornada do Campeonato, visita complicada à Ilha Terceira, defrontando a Fonte do Bastardo, finalista vencido do playoff da temporada transata e também derrotada na Supertaça pelas mesmas águias. Mas o distribuidor dos encarnados, Tiago Violas, está de sobreaviso perante adversário que em casa costuma superar-se: "É sempre especial jogar nos Açores, porque passei lá dois bons anos, mas agora estou no Benfica e com tudo para enfrentar e trazer a vitória." Em declarações à BTV, o jogador, de 34 anos, analisou. "A Fonte é competitiva, está nas decisões e tem mérito. O início da época está a ser-lhes difícil, mudaram muito, mas com mais jogos, terão mais soluções e poderão causar mais problemas. Vamos estar atentos e preparados", considerou Tiago Violas.

Já o Leixões abriu ontem a jornada, impondo a primeira derrota ao V. Guimarães, por 3-2.