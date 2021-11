Benfica teve de se aplicar para bater o VC Viana

O Benfica somou este sábado a nona vitória, em outros tantos jogos, no campeonato nacional, ao bater na Luz o penúltimo classificado, o VC Viana, por 3-1.As águias chegaram à vantagem de 2-0 em sets (25-19 e 25-18), mas depois a equipa minhota entrou na equação, ao ganhar o terceiro nas vantagens (26-24), tendo depois estado também muito perto de levar a decisão para a negra.No quarto set, os encarnados estiveram sempre na frente, mas na parte final o VC Viana voltou a dar réplica, levando mesmo Marcel Matz a solicitar desconto de tempo. O parcial teve vários empates na parte final, com as duas equipas a terem várias oportunidades de o fecharem - o Benfica o jogo, o VC Viana para fazer o 2-2 - mas só chegou ao fim aos 35-33 a favor da equipa da Luz.O Benfica é segundo classificado, com 25 pontos, menos dois que a Fonte do Bastardo, mas as águias têm um jogo a menos...que cumprem na próxima quarta-feira, na deslocação ao reduto da Académica de Espinho, que é sétima classificada.