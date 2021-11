Benfica teve de suar para bater o Esmoriz

Esmoriz e Benfica protagonizaram esta tarde um grande duelo em jogo da nova jornada do campeonato nacional, sendo que se defrontavam as únicas equipas invictas na prova. E foi preciso o encontro ir até à negra para se saber quem sofreria a primeira derrota. E acabou por ser a equipa da Barrinha, que, ainda assim, caiu de pé diante do seu público.O Benfica, que chegava motivado após a qualificação para a fase de grupos, mas talvez um pouco desgastado, teve então de puxar dos galões para vencer, chegando aos 2-0 em parciais (25-21 e 25-19), para depois o Esmoriz empatar com triunfos por 26-24 e 25-19.Ficava tudo para decidir no quinto set. O equilíbrio foi sempre a nota dominante, mas as águias acabaram por fechar aos 15-13.Para o Benfica foi sexta vitória (tem dois jogos em atraso), sendo quarto no campeonato, já o Esmoriz mantém-se para já na liderança, aguardando pelo desfecho da restante jornada.O Benfica volta a jogar este domingo, no reduto da Académica de São Mamede, em jogo em acerto de calenário, tal como será o dérbi de quarta-feira na luz.