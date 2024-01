Benfica triunfa em Viana do Castelo

O Benfica visitou e venceu o VC Viana esta sexta-feira por 3-0, em encontro a contar para a 5.ª jornada da 2.ª fase do Campeonato Nacional.As águias dominaram a partida desde o primeiro parcial, que venceram por 25-22. O set seguinte foi controlado pela equipa encarnada, que venceu por 25-21. A formação comandada por Marcel Matz fechou depois o encontro com 25-23.Com esta vitória, o campeão nacional segue invicto na liderança com 8 vitórias (23 pontos), à frente do Sporting que só joga este sábado com o AC Espinho.