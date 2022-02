Benfica vence AJM/FC Porto no Nacional feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica bateu ontem na Luz a AJM/FC Porto, por 3-1 (26-24, 25-19, 17-25 e 26-24), em jogo do campeonato feminino. As águias ascenderam ao 2.º lugar (17 pts/8 j), atrás do Sporting (20/9), e à frente da AJM/FC Porto (15/8).