Benfica vence com sofrimento em Castelo da Maia

O Benfica continua de pedra e cal na liderança da Série A do campeonato nacional, posição que lhe permite chegar aos playoffs com a vantagem do fator casa.Mas as águias sentiram bastantes dificuldades esta tarde no reduto do Castelo da Maia, vencendo por 3-1, com os parciais de 25-19, 25-27, 25-22 e o último 29-27, em jogo da 10.ª jornada.O Benfica soma agora 35 pontos, seguido do Sporting (bateu o Vitória de Guimarães por 3-0), que tem 28, os mesmos pontos da Fonte do Bastardo, que ainda esta tarde defronta o Leixões.