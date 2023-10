O Benfica fez este domingo uma curta viagem a Oeiras para vencer o primodivisionário CVO por 3-0, em jogo da terceira jornada do campeonato nacional.Num jogo que marcou o reencontro de Flávio Soares (Zelão), agora jogador do CVO Oeiras, com a equipa da Luz, onde esteve oito temporadas, o Benfica foi superior, mas ainda assim a equipa da linha de Cascais deu réplica, nomeadamente nos dois primeiros parciais, 25-21 e 25-23, vencendo o Benfica o terceiro por 25-16.Neste jornada, referência ainda para a derrota da Fonte do Bastardo, por 3-0, no reduto do Leixões.