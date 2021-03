Benfica vence e marca encontro com o Sporting na final da Taça de Portugal

No terceiro jogo da temporada entre ambas as equipas, o Benfica quebrou o enguiço e bateu a Fonte do Bastardo por 3-1 (27-25, 25-17, 22-25, 25-15). Com este resultado, as águias seguem para a final da Taça de Portugal, onde vão medir forças com o Sporting.





Tal como se previa, o início de jogo ficou marcado pelo equilíbrio- só com o 7-5 a favor do Benfica é que houve uma diferença superior a um ponto pela primeira vez. Os encarnados chegaram a liderar por 18-13, mas os açorianos reagiram e estiveram a um ponto de fechar o set (23-24 e 24-25). Apesar disso, acabou por ser a turma de Marcel Matz a levar a melhor, vencendo o primeiro parcial por 27-25.Motivado, o Benfica não deu hipótese e conseguiu superiorizar-se desde início no segundo parcial. As águias conseguiram uma vantagem confortável desde cedo (5-1) e depois só tiveram de a gerir, fechando o segundo set em 25-17.No terceiro período, a Fonte do Bastardo entrou disposta a mostrar por que motivo venceu os dois jogos com o Benfica em 2020/21. Assim, depois do 11-11, a equipa comandada por João Coelho conseguiu distanciar-se no marcador, resistiu ao ímpeto final dos encarnados e venceu o parcial por 25-22.Apesar da reação dos insulares, o Benfica não quis perder a oportunidade de voltar a marcar presença na final da Taça de Portugal, prova que já venceu 18 vezes, e dominou por completo o quarto set. O 25-15 final garantiu o triunfo das águias.