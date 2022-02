Benfica vence Esmoriz na 'negra'

O Benfica arrancou esta tarde na Luz um triunfo suado, só conseguido ao fim de cinco sets diante do Esmoriz, em jogo da décima jornada da Série dos Primeiros da segunda fase do campeonato nacional.As águias tiverem de correr atrás do marcador por duas vezes, quando perderam o primeiro set por 25-21 e o terceiro por 25-23, repondo a igualdade com 25-17 (1-1) e 25-22 (2-2), para depois selar o triunfo no quinto parcial por 15-13, mas sempre com a equipa da Barrinha dentro da discussão do jogo.Os encarnados continuam em segundo lugar na Série dos Primeiros, que apura os quatro primeiros para o playoff do título, enquanto o Esmoriz, com a soma de um ponto na Luz, mantém para já o quarto lugar.