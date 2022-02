Benfica vence Fonte Bastardo em jogo emocionante

Classificação Classificação

Grande jogo esta noite na Luz. O Benfica subiu à liderança, depois de bater por 3-2 a Fonte do Bastardo no fecho da 11 jornada da Série dos Primeiros do campeonato nacionalAs águias até entraram muito mal, perdendo o primeiro set por 25-18, mas depois impuseram-se por 25-17 e 25-18 e, quando tudo se encaminhava para um 3-1 - as águias estiveram a vencer por 20-17, a equipa dos Açores mostrou porque liderava até agora, vencendo o quarto parcial por 25-22.Na negra, o Benfica, apoiado por um pavilhão bem composto, conseguiu anular cinco match points do adversário para vencer na primeira oportunidade por 20-18.Os encarnados somaram dois pontos, totalizando agora 26, menos dois que a Fonte, mas como têm mais uma vitória, 10 contra nove, passam a liderar.Recorde -se que o primeiro lugar nesta fase dá o fator casa no playoff do título à equipa que o conseguir. Apuram-se para a decisão do título os quatro primeiros, seguindo-se na tabela o Sporting e o Esmoriz.