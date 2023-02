Benfica vence Leixões na 'negra'

O Benfica mantém-se na senda das vitórias no campeonato nacional, mas teve esta tarde de puxar dos galões para bater a equipa sensação, o Leixões.Em Matosinhos, as águias venceram por 3-2, com os parciais de 25-18, 17-25, 25-16, 20-25 e 15-10, no arranque da segunda volta da Série A da segunda fase do campeonato.Os campeões nacionais somaram dois pontos, mantendo a liderança isolada, agora com um pontos face à Fonte do Bastardo (tem um jogo a mais), enquanto o Leixões é quarto, por isso dentro dos lugares de acesso ao playoff final.Este domingo joga-se nova jornada, com o Benfica a receber o Vitória de Guimarães, enquanto os leixonenses são anfitriões do Sporting, que esta tarde bateu a Académica de Espinho por 3-0.