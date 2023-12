Benfica vence mas perde primeiros pontos no campeonato

O Benfica teve esta tarde o seu jogo mais difícil no campeonato nacional de 2023/24, ao arrancar uma vitória difícil no reduto do Castelo da Maia, equipa a justificar o quarto lugar na classificação.Os campeões nacionais venceram por 3-2, mas perderam os primeiros pontos na competição, uma vez que a vitória pela margem mínima vale apenas dois pontos, sendo que a equipa derrotada soma um. Até agora, o Benfica só registava triunfos por 3-0 ou 3-1, valendo os três pontos.A equipa da casa deu logo o mote, ao vencer o primeiro parcial por 25-23, respondendo o Benfica com um triunfo bem mais confortável, por 25-14 e que poderia prever que dominaria o resto do encontro. Tal não aconteceu, com os maiatos a mostrarem a sua raça, já que viraram de um 2-5, para 10-8, vencendo o parcial por 25-22.Voltou a responder o Benfica, puxando dos galões de ser super favorito, ganhando o quarto set por 25-19 e levando a decisão do jogo para a negra.No quinto set, as águias não facilitaram, estiveram sempre na liderança do marcador, conseguindo uma vantagem de quatro pontos aos 8-4, que passou para cinco aos 10-5, para terminarem com um 15-9.O Benfica continua na liderança isolada a uma jornada do fim da primeira fase, o mesmo sucedendo com o quarto lugar do Castelo da Maia, que pode todavia ser ultrapassado esta segunda-feira, caso a Fonte do Bastardo some os três pontos na vista ao Pavilhão João Rocha.