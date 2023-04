Benfica vence na Luz e empata final do playoff (1-1)

Num jogo em que as emoções estiveram este sábado à flor da pele, o Benfica bateu (3-2) a Fonte do Bastardo e empatou a final do playoff (1-1), em duelo à melhor de cinco jogos.Perante o seu público, as águias entraram melhor e venceram o 1.º set (25-19), mas a turma açoriana reagiu e venceu os dois seguintes (25-18 e 25-23), colocando-se na frente.Só que o tricampeão nacional não tremeu e obrigou à negra, após superiorizar-se no 4.º parcial (21-15).Desta vez e ao contrário do 1.º jogo nos Açores, o set decisivo foi favorável ao Benfica (15-12), que fechou a contagem.O 3.º jogo do playoff volta a realizar-se na Luz, no dia 29 de abril.