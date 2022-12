Benfica vence na ressaca da Champions

O Benfica venceu esta tarde, fora, a Académica de Espinho, por 3-0, em jogo da 11.ª jornada do Campeonato Nacional.As águias foram sempre superiores à equipa agora treinada por Miguel Maia (continua também a jogar), vencendo pelos parciais de 25-19, 25-21 e 25-16.Esta vitória, a nona na prova, segue-se à derrota a meio da semana diante do Tours VB para a Liga dos Campeões, e na véspera de as águias se deslocarem ao Pavilhão João Rocha para o dérbi que marca a ronda 12.ª e penúltima da primeira fase, estando ambas as equipas já apuradas para a Série dos Primeiros da segunda fase, a contemplar os oito primeiros da atual fase do campeonato.