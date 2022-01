Benfica vence na visita ao Esmoriz

Depois de ter enfrentado um surto de Covid-19, o Benfica regressou à competição e venceu (3-1) na visita ao pavilhão do Esmoriz, numa partida referente à 7.ª jornada da segunda fase do campeonato Nacional. Os encarnados, que voltaram a conhecer o sabor da vitória na competição, após perderem com a Fonte do Bastardo, continuam cimentados no segundo lugar, com 14 pontos, a três da formação insular.Os comandados de Marcel Matz venceram os dois primeiros sets, mas depois sentiram na pele a reação do Esmoriz, que, a certa altura, ainda chegou a ameaçar levar o encontro para a 'negra'. Contudo, o Benfica manteve a calma na reta final do 4.º set e assegurou a vitória, com os parciais 18-25, 17-25, 28-26 e 22-25.