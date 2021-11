O Benfica fechou a dupla jornada do fim de semana com mais uma vitória, desta vez na deslocação ao reduto do Sporting das Caldas.As águias venceram por 3-1, depois de ter perdido o primeiro set por 25-20. Vencerem os seguintes por 25-21, 25-23 e 25-16.Trata-se da 12.ª vitória dos encarnados no campeonato nacional, em outras tantas jornadas, sendo pois mais uma motivação acrescida para iniciarem da melhor maneira a participação na fase de grupos da Liga dos Campeões.O Benfica estreia-se, quarta-feira, na Rússia, diante do Zenit.Foto: Carlos Barroso