Benfica vence Santo Tirso para o campeonato

O Benfica mantém a invencibilidade no campeonato nacional ao fim da terceira jornada, depois de ter ido este sábado a Santo Tirso vencer por 3-0, com os parciais de 20-25, 25-6 e 25-16.As águias triunfaram apenas dois dias depois de terem jogado na Finlândia, com vitória por 3-1 sobre o Sastamala, na primeira mão da última ronda de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Adversário que voltam a defrontar na próxima quarta-feira, agora na Luz.Para o campeonato, as águias recebem na próxima jornada o Sporting de Espinho.