Benfica vence Sastamala na Champions

O Benfica deu esta quinta-feira um passo importante rumo à fase de grupo da Liga dos Campeões, ao vencer na Finlândia o Ford Levoranta Sastamala, por 3-1, na primeira mão da terceira e última ronda de acesso.As águias venceram com os parciais de 25-21, 21-25, 25-22 e 25-17.A segunda mão disputa-se na próxima semana, na Luz, e basta à equipa de Marcel Matz vencer dois sets para chegar pela terceira vez à fase de grupos da mais importante competição de clubes da Europa.Se confirmar a presença na fase de grupos, o Benfica já sabe que fica integrado na Pool C, com os italianos do Cucine Lube Civitanova, os belgas do Knack Roeselare e os franceses do Tours VB.