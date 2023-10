Benfica vence VC Viana no campeonato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica mantém-se na rota das vitórias, conseguindo este sábado a quarta em outras tantas jornadas do campeonato nacional.Desta vez, na receção ao VC Viana, as águias venceram por 3-0, com os parciais de 25-16, 25-14 e 25-17, num jogo sem grande história tal foi o domínio dos campeões nacionais.Com a soma de mais três pontos, o Benfica continua na liderança.