Benfica visita Ac. Espinho

O Benfica (2º) desloca-se hoje (21h00) ao reduto da Académica de Espinho (7º), em jogo em atraso da 1ª ronda do campeonato. Os encarnados pretendem somar a décima vitória em dez jogos. Na antevisão do duelo, Rodrigo Barroso, treinador adjunto do Benfica, elogiou e analisou o adversário que subiu este ano à primeira divisão. “Fez recentemente um excelente jogo com o Esmoriz, uma equipa que também defrontámos e com quem tivemos algumas dificuldades. É um adversário que se caracteriza por um jogo rápido, e nós teremos de estar coesos do ponto de vista defensivo”, afirmou em declarações à BTV.