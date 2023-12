Benfica visita Madeira nos oitavos de final da Taça de Portugal

O Benfica começará a defender a Taça de Portugal com uma visita à Madeira, para defrontar o Clube Desportivo Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, da 2ª Divisão.O sorteio dos oitavos de final da competição, que se disputarão a 21 de janeiro de 2024, realizou-se esta terça-feira por videoconferência, com a estreia dos clubes a militarem na 1ª Divisão.Destaque ainda para o Sporting, outro candidato ao troféu, que recebe o CA Madalena, da 2ª Divisão.As outras eliminatórias serão disputadas entre equipas do escalão primodivisionário: Ac. São Mamede-Leixões, V. Guimarães-Gondomar, Esmoriz-GC Santo Tirso, Castelo da Maia-CV Oeiras, VC Viana-Ac. Espinho e Fonte do Bastardo-Sp. Espinho.