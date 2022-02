Benfica volta a perder na Champions

O Benfica sofreu esta noite, na Luz, a quarta derrota, em outros tantos jogos, na Poule D da Liga dos Campeões. As águias foram presas fáceis para o Zenit de São Petersburgo, cedendo por 3-0, o mesmo resultado obtido na primeira jornada, na Rússia. Agora perderam pelos parciais de 25-16, 25-18 e 25-16.Os campeões nacionais, que perderam um dos jogos por falta de comparência - na Alemanha com o Berlim devido à Covid -, continuam em último lugar do grupo já sem hipóteses de chegarem aos quartos de final, onde se apuram os dois primeiros do grupo.Na próxima jornada, dia 16, as águias deslocam-se à Sérvia para defrontarem o Vojvodina Novi Sad.