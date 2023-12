Benfica volta a perder na Liga dos Campeões

O Benfica somou esta quinta-feira a terceira derrota, em igual número de jornadas, no Grupo C da Liga dos Campeões.As águias foram cilindradas (0-3) pelo Halkbank, em Ancara, Turquia.Sem o distribuidor Bernardo Westemann (lesão prolongada), os encarnados só conseguiram equlibrar o 2.º set (23-25), tendo cedido largo domínio no 2.º (17-25) e 3.º (16-25).Rapha destacou-se no ataque do Benfica, com 11 pontos.Com este resultado, o Benfica permaneceu no 4.º lugar da série, com 0 pontos, após a primeira volta. Lidera o Halkbank (9 pontos), os italianos no Piacenza são 2.ºs (6) e os alemães do BR Volleys 3.ºs (4).