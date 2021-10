Benfica volta a vencer com Rui Costa na bancada

De novo com Rui Costa na bancada, o voleibol do Benfica voltou esta quinta-feira a ter uma noite europeia de sucesso, depois de bater os finlandeses do Sastamala na primeira mão da segunda eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. O triunfo na Luz foi por 3-0, com os parciais de 25-23, 25-21 e 25-18.





Com este resultado, o Benfica só precisa de vencer dois sets na segunda mão, na próxima semana, na Finlândia. Para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, os encarnados precisam de passar três eliminatórias.