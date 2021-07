Bernardo Silva renova contrato com o Benfica

O líbero Bernardo Silva vai manter-se ao serviço da equipa de voleibol do Benfica em 2021/22, depois de ter renovado contrato com os encarnados por mais uma temporada, anunciou este sábado o clube campeão nacional.

"Não basta ser um bom jogador para estar num clube tão grande como este, há muitos fatores envolvidos. Por isso, sim, fico muito contente com a confiança que têm em mim", afirmou o voleibolista, de 24 anos, em declarações divulgadas no site oficial do clube lisboeta.

O atleta, que foi contratado ao Sporting Caldas em 2020, ajudou as águias a conquistarem o título nacional de voleibol na última época, mas já tem novas metas no horizonte: "Ainda falta a Taça de Portugal, que nos escapou por pormenores. E a seguir vem o sonho de ser bicampeão, tricampeão, de ser campeão na Luz, de ser campeão com adeptos."

Além de Bernardo Silva, o Benfica renovou recentemente os contratos com o austríaco Peter Wohlfahrtstätter e com o brasileiro Zelão.