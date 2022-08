Brian Melgarejo reforça Sporting

O Sporting anunciou esta terça-feira a contratação de Brian Melgarejo, para a equipa masculina de voleibol. O argentino de 27 anos, de 1,91 metros, chega a Alvalade para a primeira experiência da carreira fora do seu país, onde se sagrou campeão argentino, ao serviço do UPCN Vóley Club."Estou muito entusiasmado para representar este clube tão importante e conhecido a nível mundial. Espero poder fazê-lo da melhor maneira", disse à Sporting TV, garantindo que atravessar o Atlântico "foi uma decisão muito fácil tendo em conta que se trata do Sporting", clube que já conhecia por ser "um grande seguidor de Cristiano Ronaldo".Antes do UPCN Vóley Club, Melgarejo havia jogado com as camisolas do Ciudad Voley, CD Morón Voley, Monteros Vóley Club, Libertad Burgi Vóley e Bolívar Voley na Argentina.