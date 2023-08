O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação de Bruna Ana para a equipa feminina de voleibol. A internacional croata, de 25 anos, estava no OK Brda (Croácia) e conta ainda com passagens pelos EUA e por Itália."Quando contei ao meu namorado e aos meus amigos que tinha uma proposta do Benfica, percebi o quão grande é este clube, porque eles são fãs de futebol. Esse foi um dos principais fatores pelos quais decidi vir para aqui. Estou entusiasmada por fazer parte de algo tão grande", disse a zona 4 em declarações aos meios oficiais do Benfica.