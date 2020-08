Bruno Alves reforça equipa de voleibol do Sporting

O Sporting anunciou esta segunda-feira a contratação de Bruno Alves, distribuidor de 31 anos que na última época esteve ao serviço dos cipriotas do Omonia Nicosia.





"A sensação é de imensa felicidade. Todos sabem da grandeza do Sporting e estou muito feliz, é um momento indescritível. É um Clube extremamente organizado e fiquei muito contente quando me contactaram", declarouBruno Alves, sexto reforço da equipa de voleibol do Sporting para a temporada 2020/2021."Trabalhei com o Gersinho há muito tempo, nas selecções de base do Brasil. Conheço a seriedade com que ele encara o trabalho e estou muito feliz por poder trabalhar com ele novamente", acrescentou deixando uma promessa."Os sportinguistas podem esperar tudo de mim. Apesar de estarmos a criar uma equipa nova, todos conhecem a grandeza do Sporting e querem ser campeões."Com passagens pelo Líbano e Chipre, o jogador parte para a segunda experiência em Portugal, depois de ter representado o Fonte do Bastardo em 2017/18.