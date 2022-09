Bulgária, Itália, Israel e Macedónia recebem Europeu de voleibol de 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O campeonato da Europa de voleibol de 2023, que conta com Portugal, será organizado por Bulgária, Itália, Israel e Macedónia, de 28 de agosto a 16 de setembro, anunciou esta quinta-feira a Confederação Europeia de Voleibol (CEV).Portugal vai estar presente numa fase final de um Europeu pela sétima vez, terceira consecutiva, e assegurou a qualificação direta com a vitória no Grupo D, impondo-se às seleções de Montenegro, Luxemburgo e Islândia.

Em 2021, Portugal fez história ao qualificar-se para oitavos de final do Europeu, que decorreu repartido pelo Estónia, Finlândia, Polónia e República Checa, depois de dois anos antes ter estado presente na fase final da prova, realizada pela Bélgica, Eslovénia, França e Holanda.

No setor feminino, o Europeu de 2023 terá como anfitriões Alemanha, Bélgica, Estónia e Itália, e decorre de 15 de agosto a 3 de setembro. Os sorteios dos dois Europeus realizam-se a 16 de novembro, na cidade italiana de Nápoles.