Caíque Silva e a derrota na final da Taça de Portugal de voleibol: «Saímos de cabeça erguida»

Depois de uma semana marcada pelo atraso no voo da Fonte do Bastardo dos Açores para o continente, a formação insular acabou mesmo por sair derrotada da final da Taça de Portugal de voleibol. Após o encontro, o capitão Caíque Silva apontou já baterias ao campeonato."Não há palavras para o jogo, foi o que foi. Só nós sabemos o que passámos na última semana, mas em momento algum trouxemos isso para dentro da quadra. Se foi sentido no corpo? Não sei dizer, mas demos tudo o que pudemos, entregámos o corpo, a alma e o coração. Saímos de cabeça erguida e, dentro das condições que nos deram, fizemos o nosso melhor. É a isso que nos temos de agarrar, temos potencial para dar mais um passo e chegar à final do campeonato, é nisso que estamos focados agora. Vamos ter 24 horas para chorar, depois temos de fazer 'reset' e focarmo-nos no campeonato. Trabalhamos sempre de forma muito dura e não é porque os resultados não têm aparecido que temos de mudar isso. Temos muito mais vitórias do que derrotas, agora só temos de trabalhar a dobrar ou a triplicar para conseguirmos o que queremos", vincou.