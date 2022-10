Caíque Silva: «Precisávamos deste título, era algo que nos faltava e por isso é gratificante»

Caíque Silva, capitão da Fonte do Bastardo, fez o ponto que valeu o triunfo do conjunto açoriano na Supertaça, mas preferiu dividir os louros com todas as pessoas do clube

“O ponto final foi meu, mas a vitória deveu-se a um grande trabalho coletivo. Nós começámos o trabalho tarde, mas isto envolve muita gente direta e indiretamente e eu deixo aqui o meu obrigado a todos. Para algumas pessoas estávamos um pouco desacreditados, mas essas pessoas não sabem o quanto trabalhamos e a seriedade que há no projeto. O Benfica é uma grande equipa, mas nós trabalhámos muito para lhe fazer frente e hoje a sorte sorriu-nos. Derrotas anteriores frente ao Benfica? Já me chamaram de louco por continuar na ilha. No entanto, precisávamos deste título, era algo que nos faltava e por isso é gratificante. Isto é fruto de muito trabalho”, vincou.