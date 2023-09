Campeã mundial Itália defronta campeã olímpica França nas 'meias' do Europeu de voleibol

A Itália, campeã do mundo e europeia em título, apurou-se esta terça-feira para as meias-finais do Europeu de voleibol, ao superar, em Roma, a Holanda nos 'quartos', defrontando a França, campeã olímpica, na próxima fase.A equipa transalpina teve de se aplicar para ultrapassar a formação holandesa e foi obrigada a disputar um quinto e decisivo set, assegurando o triunfo por 3-2, com parciais de 19-25, 25-17, 25-16, 23-25 e 15-12.

Nas meias-finais, a equipa italiana, cuja última derrota remonta a agosto de 2021, durante os Jogos de Tóquio'2020, vai medir forças com a França, precisamente a equipa campeã olímpica, que, na segunda-feira, superou com alguma facilidade a Roménia por 3-0 (25-22, 25-14 e 27-25).

Em outro encontro dos quartos de final da competição, organizada por Itália e Bulgária, a Polónia, vice-campeã mundial em 2022, superou a Sérvia por 3-1 (26-28, 25-15, 36-34 e 25-17), defrontando nas meias-finais, agendadas para quinta-feira, a Eslovénia, que, na segunda-feira, derrotou a Ucrânia por 3-1 (25-17, 31-29, 21-25 e 25-23).