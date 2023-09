Campeã olímpica que emocionou Abel Ferreira morreu após queda de 17.º andar

O 'Globo Esporte' revela esta sexta-feira que o boletim de ocorrência da polícia de São Paulo explica que Walewska Moreira de Oliveira morreu após sofrer uma queda de um 17.º andar de um edifício na zona oeste da cidade.Segundo a mesma publicação, o documento da polícia cita a gestora do empreendimento, segundo a qual a ex-internacional canarinha ter-se-ia atirado daquele piso, onde está localizada uma área de lazer.O espaço tem câmaras no corredor e o acesso só pode ser feito por moradores através de uma porta que possui biometria facial. Walewska foi filmada a entrar na área de lazer sozinha, às 16h50 de ontem. A queda aconteceu às 18h08 e os meios de socorro ainda tentaram reanimar a campeã olímpica pelo Brasil nos Jogos de Pequim'2008, sem sucesso. As autoridades investigam a hipótese de suicídio.Dois dias antes do sucedido Walewska, que lançou uma biografia intitulada 'Outras Redes', esteve no centro de treinos do Palmeiras onde conversou longamente com Abel Ferreira, depois de trocarem livros.Abel soube da morte da ex-jogadora, um dos maiores nomes do voleibol brasileiro, depois docom o sucedido.