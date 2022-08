Central brasileiro Thales Falcão é reforço da equipa de voleibol do Benfica

O central brasileiro Thales Falcão, de 26 anos e 2,03 metros, é reforço do voleibol do Benfica, informou este sábado o clube tricampeão português em título na sua página oficial na internet.

"O central brasileiro Thales Falcão é o mais recente reforço da equipa de voleibol do Sport Lisboa e Benfica. Mostrou-se feliz pelo novo passo e, ambicioso, apontou a mais e mais troféus", refere o Benfica.

O central, que no Farma Conde Vôlei São José, no Brasil, teve a oportunidade de visitar o museu no complexo do Estádio da Luz e ver as últimas conquistas dos 'encarnados', que são tricampeões, venceram a Taça e as últimas quatro Supertaças.

"O voleibol tem ganhado bastante, mas ainda há muito para conquistar. Ao passar pelo Museu [Benfica - Cosme Damião] pude observar o tamanho das conquistas da equipa. Espero que possamos conquistar mais e mais troféus", adiantou, em declarações à BTV.