Challenge Cup: Fonte Bastardo vence na Sérvia e fica perto dos 'oitavos'

A Fonte do Bastardo foi esta terça-feira ganhar ao reduto dos sérvios do Spartak Subotica, por 3-0, na 1.ª mão dos 16 avos de final da Challenge Cup.Na Sérvia, a formação açoriana liderou os parcias por 27-25, 25-21 e 25-23.A segunda mão está agendada para dia 29, na Praia da Vitória. A equipa portuguesa precisa apenas de vencer por qualquer resultado, podendo mesmo perder por 3-2. Se for derrotada por 3-0 e 3-1, terá depois de disputar um set de desempate (golden set).