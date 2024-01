Challenge Cup: Fonte do Bastardo perde em casa com o Galatasaray

A Fonte do Bastardo perdeu esta terça-feira na receção aos turcos do Galatasaray, por 3-0, na 1.ª mão dos quartos de final da Challenge Cup.Nos Açores, a formação portuguesa equilibrou o primeiro set mas perdeu por 26-24, com os turcos a dominarem depois o segundo parcial por 25-19.No terceiro set, a Fonte do Bastardo tentou evitar a derrota mas acabou por cair por 25-23, complicando assim a missão de avançar para as meias-finais da competição europeia.A segunda mão está agendada para o próximo dia 17, na Turquia.