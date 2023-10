Challenge Cup feminina: Sporting bate Holte IF e festeja a primeira vitória europeia

A equipa feminina Sporting recebeu e venceu as dinamarquesas do Holte IF, por 3-0, na 1.ª mão dos 32 avos de final da CEV Challenge Cup, no primeiro jogo da equipa nas competições europeias.As leoas não sentiram nervosismo na estreia e ganharam com os parciais 25-10, 27-25 e 25-21.A segunda mão disputa-se na Dinamarca no próximo dia 17.