Depois de ter perdido na primeira mão em Espanha por 3-2, o Sporting operou esta quarta-feira a reviravolta na eliminatória diante do CV Melilla e, com um triunfo por 3-1, apurou-se para os quartos-de-final da Challenge Cup, onde aguarda agora o desfecho do vencedor entre o encontro da Fonte Bastardo diante os estónios do Tartu (começou às 21h30).No Pavilhão João Rocha, os leões venceram com os parciais de 29-27, 25-19, 19-25 e 25-17.(em atualização)