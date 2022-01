Challenge Cup: Sporting eliminado em França no 'golden set'

Depois de ter perdido em casa frente ao Narbonne por 3-1 na primeira mão dos oitavos-de-final da Challenge Cup, o Sporting voltou a ser batido esta quinta-feira no terreno dos franceses, agora no 'golden set', depois de ter conseguido empatar a eliminatória (3-1). Mas no parcial decisivo foram os franceses a venceram por 17-15 e a avançarem para os quartos-de-final da competição europeia.Os leões entravam pressionados em campo e em pior situação ficaram quando viram o adversário ganhar o primeiro set, por 25-22. Só que a equipa de Gersinho uniu-se e ganhou os três sets seguintes, por 26-24, 25-20 e 26-24, empatando a eliminatória, que se decidiu no 'golden set'.No derradeiro parcial, o Sporting começou na frente (1-0), mas os franceses dispararam depois no marcador com cinco pontos consecutivos (5-1), ganhando uma vantagem que se revelaria fatal para a equipa portuguesa. Os leões ainda reduziram para 8-5, mas o Narbonne voltou a fugir (10-5). A formação comandada por Gersinho arriscou depois tudo e conseguiu ficar à distância de apenas um ponto (12-11 e 14-13) antes de empatar (14-14 e 15-15), mas o adversário fechou a partida por 17-15.Em competição fica agora apenas o Fonte do Bastardo, que se apurou para os quartos-de-final na quarta-feira.