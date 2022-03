Cinco novidades nas convocadas de Hugo Silva para a Silver League

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador nacional de voleibol feminino, Hugo Silva, divulgou esta sexta-feira a lista de pré-convocadas para a preparação da Silver League europeia (ESL) de 2022, que inclui cinco novidades e o regresso de Juliana Antunes.

Na primeira convocatória de Hugo Silva, que durante anos foi o responsável técnico pela seleção masculina, o destaque vai para as chamadas de Kátia Oliveira, Fabiola Gomes, Vanessa Paquete, Ana Rita Novais e Maria Leonor Coelho, de apenas 15 anos.

A pré-convocatória integra 25 jogadoras, de onde sairão - a 26 de abril - as 16 que irão iniciar, a partir de 09 de maio, os trabalhos de preparação para a Silver League europeia de 2022, cuja fase preliminar arranca a 25 de maio.

Na Silver League, a seleção portuguesa vai enfrentar, inserida no grupo A, a Estónia, sua adversária na edição de 2021, a Suécia, que defrontou na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021, a Eslovénia e o Luxemburgo.

"Neste grupo, o adversário mais difícil será a Suécia, mas a minha preocupação é a nossa seleção e é com as nossas jogadoras que quero deixar algo de positivo no voleibol feminino", referiu Hugo Silva aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Voleibol.

Hugo Silva acrescenta que a seleção quer chegar a qualquer competição e ganhar, mas o processo de crescimento vai ser longo e irá, primeiramente, focar-se no trabalho que pode desenvolver e num modelo de jogo bom e capaz de discutir o resultado.

Em 2021, Portugal fez história na ESL ao apurar-se para a final four, depois de vencer o grupo B de qualificação - na cidade bósnia de Zenica -, com cinco vitórias e apenas um desaire: Estónia (3-2 e 3-1), Letónia (3-0 e 3-0) e Bósnia-Herzegovina (0-3 e 3-1), tendo sido esta última seleção a vencer em 2021.

Como a presente edição da ESL apresenta apenas um grupo, os dois primeiros classificados apuram-se para a final, agendada para 02 de julho. O vencedor da final qualifica-se para a Golden League europeia de 2023.

O grupo A arranca em 25 de maio, com o jogo Estónia-Portugal e prolonga-se até 26 de junho.

Lista das 25 pré-convocadas:

- Distribuidoras: Ana Couto (AJM/FC Porto), Eliana Durão (Leixões) e Ana do Carmo Figueiras (Vilacondense).

- Centrais: Kátia Oliveira (Clube K), Carina Moura (Leixões), Helena Monteiro (Leixões), Aline Rodrigues (Sporting), Neusa Neto (Benfica) e Amanda Cavalcanti (Sporting).

- Zona 4: Fabiola Gomes (Leixões), Bárbara Gomes (Sporting), Marta Hurst (USC Munster, Ale), Gabriela Coelho (Leixões), Juliana Antunes (Leixões), Margarida Maia (Vilacondense) e Maria Leonor Coelho (Sp.Braga/U.Minho).

- Opostas: Vanessa Paquete (Sporting), Júlia Kavalenka (Tenaglia Altino Volley, Ita), Maria Reis Lopes (PV2014/Colégio Efanor), Ana Rita Novais (Sp.Braga/U.Minho), Alice Clemente (Benfica),

- Líberos: Joana Resende (AJM/FC Porto), Matilde Calado Rodrigues (PV2014/Colégio Efanor), Beatriz Basto (Leixões) e Daniela Loureiro (Sporting).