Clarisse Peixoto regressa ao voleibol feminino da AJM/FC Porto

A zona 4 brasileira Clarisse Peixoto vai regressar à AJM/FC Porto duas temporadas depois, anunciaram esta quarta-feira, as bicampeãs nacionais de voleibol feminino, após as aquisições de Victória Alves, Jurja Vlasic, Kyra Holt e Sofia Buande.

"Voltar para a AJM/FC Porto sempre foi um objetivo, porque, quando fui embora, metade do meu coração ficou aqui. Nunca me desliguei daqui e a sensação é de alegria. Sou outra Clarisse. Dediquei-me muito ao cuidado do meu físico e, a nível emocional, a idade traz experiência", frisou a atleta, em declarações ao sítio oficial dos 'dragões' na Internet.

Clarisse Peixoto, de 35 anos, foi recrutada aos gregos do AON Pannaxiakos, para onde saiu quando terminou a primeira experiência na AJM/FC Porto, em 2020/21, assinalada pela conquista de um campeonato e uma Supertaça com o atual treinador Rui Moreira.

"No ano em que estive cá, não ganhámos a Taça de Portugal, mas este ano queremos ganhar os três títulos e uma boa prestação a nível europeu", ambicionou a zona 4, que passou por seis clubes do Brasil, Pays d'Aix Venelles (França) e Stod Volley (Noruega).