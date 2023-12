Clássico feminino: FC Porto vence Sporting no Dragão

O FC Porto bateu este domingo o Sporting, por 3-2, no arranque da 2.ª fase do campeonato feminino de voleibol.No Dragão Arena, e com o presidente portista Pinto da Costa nas bancadas, foi o Sporting a ganhar o primeiro set, por 25-22. Os dragões passaram depois para a frente (25-21 e 25-20), com o Sporting a empatar (25-23) e a forçar a 'negra'. Na decisão, a vitória foi para o FC Porto, por 15-12.Miguel Coelho, técnico dos dragões, mostrou-se satisfeito. "Foi uma vitória muito suada e, sem tirar o mérito ao adversário, foi muito por nossa culpa. Fizemos 36 erros não forçados e, a juntar ao mérito do Sporting, é quase um milagre termos saído daqui com uma vitória. Foi um volume de erros que nos colocou em perigo", comentou, em declarações ao site do clube.