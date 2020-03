Coronavírus: Competições europeias de voleibol suspensas por tempo indeterminado

As competições europeias de voleibol foram suspensas por tempo indeterminado, devido à pandemia de Covid-19, anunciou esta terça-feira a confederação europeia da modalidade, em comunicado divulgado no site oficial.

Depois de ter adiado todos os eventos da modalidade até 3 de abril, o organismo continental informou agora que as competições por si organizadas ficam suspensas "devido ao recente aumento de casos relacionados com o novo coronavírus por toda a Europa e que obrigou vários governos a declararem o estado de emergência e as federações a cancelarem os respetivos campeonatos nacionais".

Esta decisão implica a paragem de competições masculinas e femininas de pavilhão, como a Liga dos Campeões e outros torneios continentais de clubes, bem como as provas de voleibol de praia.

Na semana passada, a Federação Internacional de Voleibol já tinha adiado a Liga das Nações - prova que sucede à Liga Mundial -, que estava agendada para junho e julho.