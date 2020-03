Coronavírus: Estrela da seleção francesa de voleibol hospitalizada na Rússia

O francês Earvin Ngapeth, um dos melhores jogadores do mundo de voleibol, que atua no Zenti Kazan, anunciou esta quinta-feira que deu entrada num hospital russo, devido a ter acusado positivo ao novo coronavírus.

O atleta de 29 anos, campeão da Europa em 2015 com a França, publicou na rede social Instagram uma fotografia em que aparece na cama do hospital de Kazan, com um gesto a indicar aos fãs que está bem.

"Dei positivo no teste de Covid-19 há uma semana", informou Ngapeth, realçando que "a parte mais difícil já ficou para trás", apesar de admitir ter passado três dias complicados.

O voleibolista, que ajudou à qualificação da seleção francês apara os Jogos Olímpicos (Tóquio2020), acrescentou que espera estar em breve de volta à atividade, e apelou aos seguidores para se manterem em casa.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 235 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.800 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 86.600 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 177 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.