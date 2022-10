Sporting vence dérbi feminino na Luz

Em jogo a contar para a 6.ª ronda do campeonato feminino, o Sporting foi vencer este domingo a casa do Benfica, por 3-1.A formação leonina entrou forte e fechou o primeiro set por 25-22. As águias responderam e empataram a partida (25-15), só que a Sporting mostrou-se depois mais forte e fechou os dois parciais seguintes, por 26-24 e 25-18.O Porto Vólei lidera a competição com 17 pontos, com o Sporting a apanhar o Benfica no segundo lugar, ambos com 15 pontos.